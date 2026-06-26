Эксперт объяснил, почему нельзя обвинить Apple в нарушении прав за удаления VK из App Store

У американской компании в данном случае доминирующая позиция

Фото: Динар Фатыхов

Обвинить Apple в нарушении каких-либо прав после удаления VK из App Store невозможно. Об этом «Реальному времени» сообщил российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Здесь идет спор условно хозяйствующих субъектов и нарушение одним из них каких-либо норм, положений, правил, и, соответственно, второй на основании этого принимает решение. Кроме того, у Apple в данном случае доминирующая позиция, так как партнерская сеть принадлежит ей, и здесь не паритетные отношения изначально, — объяснил он.

Для понимания ситуации эксперт описал условный пример с «бизнесом на ведрах», которые предприниматель сдает в аренду. Как производитель, создатель этих ведер разрешает носить в своем товаре только воду, но запрещает переносить ртуть. Однако позднее он узнает, что кто-то из пользователей понес ртуть в его ведре.

— Соответственно, вы имеете право обвинить его в нарушении правил и забрать ведро. Примерно в таком же ключе выглядит ситуация вокруг того, как Apple удалила VK, — добавил собеседник издания.

При этом он допустил, что в этой истории могут быть исключения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров