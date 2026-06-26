НИУ ВШЭ: Татарстан — один из ключевых центров креативного бизнеса в стране

Отдельно отмечены сильные позиции республики в сферах разработки программного обеспечения и дизайна

Татарстан вошел в число ведущих регионов России по развитию креативных индустрий, следует из исследования Института развития креативных индустрий факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ по итогам 2025 года.

Регион оказался в первой десятке рейтинга наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской областью, Краснодарским краем, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областями.

Отдельно отмечаются сильные позиции Татарстана в отдельных сегментах отрасли. Регион входит в число лидеров по количеству компаний в сфере разработки программного обеспечения, а также в области дизайна, где формируется значительная часть креативного бизнеса страны.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Аналогичные позиции Татарстан занимает и в системе подготовки кадров: республика входит в число регионов с наибольшим количеством учреждений среднего профессионального образования, готовящих специалистов для креативной экономики.

Исследование фиксирует высокую концентрацию креативного бизнеса в крупнейших регионах страны и отмечает, что развитие отрасли зависит не столько от уровня доходов, сколько от инфраструктуры, образования и мер поддержки.

Недавно в Казани открыли Центр уникального мастерства для работы и мастер-классов представителей креативной индустрии. В интервью «Реальному времени» генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич рассказал о первых результатах работы.

Наталья Жирнова