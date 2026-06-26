Microsoft продлила поддержку Windows 10 до 2027 года

Доступ к расширенной поддержке может быть оформлен за плату, включая оплату в размере $30, либо использование бонусных баллов компании

Фото: Мария Зверева

Microsoft продлила поддержку операционной системы Windows 10 до октября 2027 года, фактически обновив ранее объявленные сроки завершения обслуживания. Об этом сообщает RT.

Для продолжения получения обновлений пользователям необходимо входить в систему под учетной записью Microsoft. Также доступ к расширенной поддержке может быть оформлен за плату, включая оплату в размере $30, либо использование бонусных баллов компании. Ранее корпорация заявляла о планах прекратить поддержку Windows 10 в середине октября.

Напомним, что ранее российское юрлицо Microsoft признали банкротом. Сообщалось, что общая выручка четырех российских дочерних компаний корпорации в 2025 году снизилась на 29,5%, а прибыль — на 13,8%. Согласно отчетности, среди кредиторов «Майкрософт рус» — «Газпромбанк», «Медси», «Фаберлик», «Уралкалий» и «Ситроникс Ай Ти».

Наталья Жирнова