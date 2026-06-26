«Телега» объявила о прекращении работы с 1 июля

Сервису в формате Telegram-клиента не удалось полностью обеспечить локализацию и соответствие всем действующим требованиям

С 1 июля прекращает работу приложение «Телега». Об этом сообщили разработчики сервиса, отметив, что проект завершает свое существование в текущем формате.

За время работы приложение, по словам команды, сформировало многомиллионную аудиторию и стало востребованным среди российских пользователей. Разработчики подчеркнули, что пытались обеспечить стабильный и безопасный доступ к сервису, однако в формате Telegram-клиента не удалось полностью обеспечить локализацию и соответствие всем действующим требованиям, в том числе из-за ограничений со стороны технологических платформ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компании заявили, что решение о закрытии принято с учетом накопившихся ограничений и невозможности дальнейшего развития продукта в прежнем виде. Пользователям с активной подпиской «Телега Плюс» пообещали вернуть средства.

— Для нас это был важный проект, и нам жаль завершать его именно сейчас. Спасибо за доверие и поддержку! — сказано в сообщении разработчиков.

Напомним, что накануне компания Apple удалила приложения холдинга VK, в том числе и главную социальную сеть, из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Сейчас пользователям недоступны приложения VK, «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», также пропали приложения «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru. В Кремле после этого призвали россиян перейти на Android, а эксперты считают, что обвинить американскую компанию в нарушении каких-либо прав невозможно.

Наталья Жирнова