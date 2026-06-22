В правкомиссии одобрили проект закона о поддержке развития ИИ в России

Особый акцент сделали на поддержке отечественных ИИ-решений

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, направленный на регулирование искусственного интеллекта, с особым акцентом на поддержке отечественных ИИ-решений. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера и руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, правительство внесло доработки в документ с учетом предложений бизнеса. Основной упор делается на поддержку российских ИИ-моделей, и в настоящее время ведется работа над перечнем конкретных мер стимулирования в этой области.

Григоренко отметил, что проект закона создает нормативную базу для развития искусственного интеллекта в России. В нем определены основные понятия, уточнены направления регулирования, а также заданы параметры для национальных и суверенных моделей ИИ. Эти решения планируется внедрять прежде всего в чувствительных сферах, таких как государственное управление, при этом именно суверенные и национальные модели будут получать приоритетную поддержку со стороны государства.

Ранее исследования показали, что казанцы с высокими доходами реже опасаются ИИ.

Никита Егоров