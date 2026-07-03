Доля просроченных кредитов у жителей Татарстана составила 2,1%

Самые большие суммы «просрочек» — у москвичей

Фото: Максим Платонов

По состоянию на конец апреля 2026 года татарстанцы задолжали по кредитам 3,7 трлн рублей. Причем 79,6 млрд из этой суммы, или 2,1%, — просроченная задолженность, следует из данных Росстата.

При этом дебиторская задолженность у жителей республики оказалась чуть больше — 3,8 трлн рублей. Из них 189,5 млрд, или 5%, — просроченная задолженность.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Если рассматривать регионы по сумме просроченной задолженности по кредитам, то самые высокие показатели — у жителей Москвы (2,9 трлн рублей), Санкт-Петербурга (718,1 млрд), Нижегородской области (278,3 млрд) и Красноярского края (252,9 млрд).

Меньше всего просрочили по кредитам жители Республики Алтай (119 млн), Севастополя (558 млн) и Марий Эл (585 млн).

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Никита Егоров