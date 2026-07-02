С сайта ЦБ исчез список банков, участвующих в пилоте цифрового рубля

По данным регулятора, в нем участвуют 30 банков, а также около 3,5 тыс. физических и 500 юридических лиц

Центробанк России убрал со своего сайта список банков, подключенных к платформе цифрового рубля или находящихся в процессе подключения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее регулятор публиковал перечень кредитных организаций-участников проекта, однако сейчас соответствующий раздел недоступен. В ЦБ на запрос агентства пока не ответили.

Пилот цифрового рубля проводится с августа 2023 года. По данным регулятора, в нем участвуют 30 банков, а также около 3,5 тыс. физических и 500 юридических лиц. Крупнейшие банки и торговые компании должны обеспечить операции с цифровым рублем с 1 сентября 2026 года.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

— У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны подключиться для приема цифрового рубля. Технологически все готовы к этому этапу, проводили для этого большую подготовительную работу, — заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Напомним, что ранее Чувашия провела первую в России бюджетную выплату в цифровых рублях. «Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», — заявил глава республики Олег Николаев.

Наталья Жирнова