Татарстан получил 611 млн рублей от управления госимуществом и землей

Доходы от аренды имущества достигли 149,42 млн рублей, от аренды земли — 68,64 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В бюджет Татарстана по состоянию на 1 июля поступило 611,2 млн рублей неналоговых доходов от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Минземимущества РТ.

Наибольшую часть поступлений составили дивиденды — 211,36 млн рублей. Доходы от аренды имущества достигли 149,42 млн рублей, от доверительного управления — 71,17 млн рублей, от аренды земли — 68,64 млн рублей.

Также в бюджет поступили средства от реализации имущества, продажи земельных участков, сервитута и части чистой прибыли государственных унитарных предприятий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее ФНС рекомендовала регионам увеличить налоговые сборы на торговые помещения и транспорт. Меры подготовлены во исполнение поручений президента, связанных со снижением дефицита региональных бюджетов.

Наталья Жирнова