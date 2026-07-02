Турция может присоединиться к единой зоне платежей в евро
Стороны отметили, что возможное участие Турции в SEPA позволит ускорить и упростить трансграничные платежи, а также повысит их безопасность и снизит стоимость
Турция направила в Европейский платежный совет письмо о намерении присоединиться к единой зоне платежей в евро (SEPA). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам экономического диалога высокого уровня между ЕС и Турцией, сообщает «Интерфакс».
Стороны отметили, что возможное участие Турции в SEPA позволит ускорить и упростить трансграничные платежи, а также повысит их безопасность и снизит стоимость, что должно способствовать росту торговли и инвестиций между Турцией и Евросоюзом.
В совместном заявлении подчеркивается, что развитие экономического сотрудничества должно сопровождаться соблюдением принципов верховенства права, демократии и свободы СМИ, которые, по мнению сторон, остаются важной основой партнерства в условиях глобальной нестабильности.
Диалог прошел в Стамбуле под сопредседательством еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса и министра финансов Турции Мехмета Шимшека. Во встрече также участвовали представители европейских финансовых институтов.
Напомним, что ранее раис Татарстана Рустам Минниханов вручил главе Союза палат и товарных бирж Турции Рифату Хисарджиклыоглу орден «Дуслык».
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