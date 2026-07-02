Набиуллина заявила о готовности банков к широкому использованию цифрового рубля

Системно значимые банки и крупные торговые предприятия с 1 сентября должны подключиться к приему цифровой валюты

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Системно значимые банки и крупные торговые предприятия с 1 сентября должны подключиться к приему цифрового рубля. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

— У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны подключиться для приема цифрового рубля. Технологически все готовы к этому этапу, проводили для этого большую подготовительную работу, — сказала Набиуллина.

По ее словам, Банк России намерен развивать проект таким образом, чтобы цифровой рубль был востребован гражданами и бизнесом.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Набиуллина также сообщила, что регулятор видит значительный потенциал использования смарт-контрактов для бизнеса и обсуждает с банками новые возможности развития цифрового рубля.

Напомним, что ранее Чувашия провела первую в России бюджетную выплату в цифровых рублях. «Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», — заявил глава республики Олег Николаев.

Наталья Жирнова