Набиуллина заявила о готовности банков к широкому использованию цифрового рубля
Системно значимые банки и крупные торговые предприятия с 1 сентября должны подключиться к приему цифровой валюты
Системно значимые банки и крупные торговые предприятия с 1 сентября должны подключиться к приему цифрового рубля. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
— У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны подключиться для приема цифрового рубля. Технологически все готовы к этому этапу, проводили для этого большую подготовительную работу, — сказала Набиуллина.
По ее словам, Банк России намерен развивать проект таким образом, чтобы цифровой рубль был востребован гражданами и бизнесом.
Набиуллина также сообщила, что регулятор видит значительный потенциал использования смарт-контрактов для бизнеса и обсуждает с банками новые возможности развития цифрового рубля.
Напомним, что ранее Чувашия провела первую в России бюджетную выплату в цифровых рублях. «Пионером стала компания «Смак-Агро», которая перечислила 125 тысяч рублей в рамках проекта по субсидированию производителей молока», — заявил глава республики Олег Николаев.
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