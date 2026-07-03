Расходы бюджета Казани могут на 4,7 млрд рублей превысить доходы в январе — июне 2026-го

Город получил 16,6 млрд рублей совокупно с налога от доходов на прибыль и НДФЛ

Фото: Динар Фатыхов

Расходы бюджета Казани по итогам января — июня 2026 года ожидаются на уровне 37,3 млрд рублей. При этом доходы за аналогичный период составят 32,5 млрд рублей. Таким образом горбюджет окажется дефицитным (расходная часть на 4,7 млрд рублей превысит доходную), следует из проекта, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно таблице, за первое полугодие город получил 16,6 млрд рублей совокупно с налога от доходов на прибыль и НДФЛ. Еще 783,8 млн город заработал на штрафах, 74,5 млн — с туристического налога, 67 млн — с акцизов и так далее.

Самые высокие статьи расходов — непрограммные направления (849,1 млн), центральный аппарат (841,2 млн) и расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госорганами (718,6 млн).



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Никита Егоров