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В Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей

10:26, 03.07.2026

Речь идет о кадрах, которые прибыли в республику из других субъектов России

В Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей
Фото: Динар Фатыхов

Из бюджета Татарстана выделили 300 млн рублей, которые направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей.

Как сообщили в пресс-службе Минфина республики, в регионе принимают меры для улучшения системы здравоохранения. Отмечается, что речь идет о специалистах, которые прибыли в Татарстан из других субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Цель данной инициативы — привлечение квалифицированных кадров и повышение доступности медицинской помощи для жителей республики. Выплаты будут доступны тем врачам, которые трудоустроятся в медорганизации, подведомственные Минздраву Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 66,1 млн рублей на субсидии организациям водного транспорта.

Никита Егоров

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Экономика Татарстан

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