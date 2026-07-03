В Татарстане направят 300 млн рублей на выплаты врачам дефицитных специальностей
Речь идет о кадрах, которые прибыли в республику из других субъектов России
Из бюджета Татарстана выделили 300 млн рублей, которые направят на единовременные выплаты врачам дефицитных специальностей.
Как сообщили в пресс-службе Минфина республики, в регионе принимают меры для улучшения системы здравоохранения. Отмечается, что речь идет о специалистах, которые прибыли в Татарстан из других субъектов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Цель данной инициативы — привлечение квалифицированных кадров и повышение доступности медицинской помощи для жителей республики. Выплаты будут доступны тем врачам, которые трудоустроятся в медорганизации, подведомственные Минздраву Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 66,1 млн рублей на субсидии организациям водного транспорта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».