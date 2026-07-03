Бывшую земскую школу XIX века в Заинском районе выставили на торги за один рубль

До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа. Земская школа стала одним из первых учебных заведений района

В Заинском районе Татарстана за один рубль выставили на продажу объект культурного наследия муниципального значения — здание бывшей земской школы в селе Тюгеевка. Приобрести историческое здание по льготной цене смогут инвесторы при соблюдении условий его сохранения.

Одноэтажное кирпичное здание площадью 300,8 кв. м было построено во второй половине XIX века. До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа. Земская школа стала одним из первых учебных заведений района.

По такому же принципу в Тетюшах продают дом купца и борца с пьянством Ашмарина за один рубль, а в Чистополе за один рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова.

Наталья Жирнова