Бывшую земскую школу XIX века в Заинском районе выставили на торги за один рубль
До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа. Земская школа стала одним из первых учебных заведений района
В Заинском районе Татарстана за один рубль выставили на продажу объект культурного наследия муниципального значения — здание бывшей земской школы в селе Тюгеевка. Приобрести историческое здание по льготной цене смогут инвесторы при соблюдении условий его сохранения.
Одноэтажное кирпичное здание площадью 300,8 кв. м было построено во второй половине XIX века. До открытия земской школы в селе работала только начальная церковно-приходская школа. Земская школа стала одним из первых учебных заведений района.
По такому же принципу в Тетюшах продают дом купца и борца с пьянством Ашмарина за один рубль, а в Чистополе за один рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова.
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