Эльвира Набиуллина: у Центробанка сохраняется пространство для снижения ставки

Она также отметила, что ситуация на топливном рынке вызывает беспокойство, но носит временный характер

Фото: Дарья Пинегина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что у Центробанка по-прежнему есть возможность снижать ключевую ставку, но когда и с какой скоростью это будет происходить, пока не решено.

По ее словам, следующее заседание по денежно-кредитной политике пройдет 24 июля. На нем ЦБ представит обновленный прогноз и будет учитывать новые экономические факторы. Набиуллина также отметила, что ситуация на топливном рынке вызывает беспокойство, но носит временный характер. Правительство, по ее словам, уже принимает меры для стабилизации.

— Когда я говорю «вторичные эффекты», это значит, что, видя ситуацию на топливном рынке, люди будут опасаться будущего роста цен по широкому кругу товаров. И это повлияет на инфляцию. И если такие вторичные эффекты будут, то, конечно, это повлияет на наше решение по ключевой ставке, — сказала председатель ЦБ.

Ранее Набиуллина сообщила, что Центробанк не фиксирует влияния топливного фактора на инфляционные ожидания.

Наталья Жирнова