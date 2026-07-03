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В Банке России назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян

16:54, 03.07.2026

По словам заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, подобные предположения не имеют оснований

В Банке России назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян
Фото: Дарья Пинегина

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян исключена при любых обстоятельствах. Об этом он сообщил в эфире «Радио РБК».

По его словам, подобные предположения не имеют оснований: «Ни при каких [условиях]… Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего», — отметил Заботкин.

Ранее в Госдуме назвали «бредом» идею изымать вклады для пополнения бюджета. Деньги на депозитах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что экономист рассказал, куда россияне могут переложить накопления при снижении ставки по вкладам.

— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.

Наталья Жирнова

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