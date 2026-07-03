В Банке России назвали абсурдной идею заморозки вкладов россиян
По словам заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, подобные предположения не имеют оснований
Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что заморозка вкладов россиян исключена при любых обстоятельствах. Об этом он сообщил в эфире «Радио РБК».
По его словам, подобные предположения не имеют оснований: «Ни при каких [условиях]… Это настолько абсурдно. Видимо, наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего», — отметил Заботкин.
Ранее в Госдуме назвали «бредом» идею изымать вклады для пополнения бюджета. Деньги на депозитах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций.
Напомним, что экономист рассказал, куда россияне могут переложить накопления при снижении ставки по вкладам.
— Я думаю, что деньги к концу года перетекут на рынок акций. К тому же уже сегодня дивидендная доходность по акциям российских компаний примерно соответствуют уровню банковских вкладов, — считает эксперт.
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