В Татарстане утвердили план реабилитации инвалидов до 2029 года — 52 млн рублей направят на оборудование

Программа рассчитана на 285,9 тысячи человек, в том числе почти 19,3 тысячи детей с инвалидностью

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане утвердили план комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на 2025—2029 годы. Документ направлен на повышение доступности и качества реабилитационных услуг в республике.

Программа рассчитана на 285,9 тысячи человек, в том числе почти 19,3 тысячи детей с инвалидностью. В ее реализации будут участвовать 32 организации: государственные, негосударственные, медицинские и образовательные учреждения.

Для реализации программы планируется направить более 52 млн рублей на оборудование и около 435 тысяч рублей на обучение специалистов. Всего в системе будут работать 746 сотрудников с профильным образованием. Контроль за выполнением плана возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Основными направлениями работы станут социальная и физическая реабилитация, помощь детям и их семьям, адаптация инвалидов, а также профессиональная ориентация. Услуги будут оказываться в стационарной, полустационарной и надомной формах, включая дистанционную помощь. Организации смогут обеспечить 526 койко-мест и более 1,9 млн посещений в полустационарной форме.

Напомним, что в Татарстане хотят ввести штраф за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные рабочие места. Для юрлиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей.

Наталья Жирнова