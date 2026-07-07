В Татарстане планируют продлить налоговые льготы для инвесторов
Изменения предлагается внести в закон РТ о налоговых льготах для участников специальных инвестиционных контрактов
В Татарстане планируют продлить срок действия налоговых льгот для участников специальных инвестиционных контрактов. Соответствующий законопроект, находящийся на антикоррупционной экспертизе, предусматривает изменение срока предоставления льгот с 1 января 2026 года до 1 января 2027 года.
Изменения предлагается внести в закон РТ о налоговых льготах для участников специальных инвестиционных контрактов. Новые нормы будут распространяться на организации, заключившие такие контракты до 1 января 2027 года.
Власти республики рассчитывают, что продление льгот поможет привлечь дополнительные инвестиции, поддержать промышленные проекты и повысить инвестиционную привлекательность региона.
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