В Татарстане скорректировали расходы на оплату труда работников Минздрава РТ

Согласно документу, предельная численность работников ведомства остается на уровне 156 человек

В Министерстве здравоохранения Татарстана изменились показатели фонда оплаты труда сотрудников. Соответствующие изменения внесены в Положение о Минздраве республики Кабмином РТ.

Согласно документу, предельная численность работников ведомства остается на уровне 156 человек. Изменения коснулись размеров месячного фонда оплаты труда по должностным окладам.

Для восьми сотрудников аппарата Минздрава, финансируемых из федерального бюджета, фонд оплаты труда увеличен с 281,5 тыс. рублей до 309,7 тыс. рублей. Для 119 работников аппарата, содержание которых идет за счет бюджета республики, показатель изменен с 3,59 млн рублей до 3,95 млн рублей. Для 29 сотрудников территориальных органов в муниципалитетах — с 786,6 тыс. рублей до 865,3 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что банковская отрасль стала самой высокооплачиваемой в Казани. Столица Татарстана заняла 26-е место в рейтинге российских городов по уровню зарплат в ведущих отраслях экономики.

Наталья Жирнова