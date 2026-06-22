Названа средняя стоимость проданной квартиры в новостройке в Казани

По цене лота столица Татарстана уступила место только Москве и Санкт-Петербургу

Фото: Артем Дергунов

По итогам мая средняя стоимость проданной квартиры в казанской новостройке составила 14,3 млн рублей. В целом за месяц было заключено 470 сделок о продаже, пишет РБК.

Для сравнения: в Москве средняя стоимость проданного лота составила 28 млн рублей, в Питере — 13,1 млн рублей. В других городах-миллионниках ценник не превышал 10 млн рублей.

Если рассматривать мегаполисы по количеству заключенных сделок, то больше всего договоров о продаже квартир в новых домах подписали в Москве (3,4 тыс.), Питере (1,54 тыс.), Екатеринбурге (1,23 тыс.) и Краснодаре (1,08 тыс.).

В целом в мегаполисах России в мае 2026 года было продано 13,3 тыс. квартир и апартаментов в новостройках. Это на 11,2% меньше, чем в апреле.

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Татарстане снизился на 20% за месяц.

Однако республика оказалась в лидерах среди регионов России по строительству ИЖС с эскроу.

Никита Егоров