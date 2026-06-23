Исследование: в Казани сохраняются предпосылки для дальнейшего подорожания недвижимости

Потенциал дальнейшего роста цен на жилье сохраняется благодаря стабильно высокому спросу со стороны как местных жителей, так и покупателей из других регионов

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики сервиса поиска работы hh.ru и платформы недвижимости «Циан» оценили соотношение динамики доходов населения и цен на вторичное жилье в крупных городах России и определили территории с наибольшим потенциалом роста стоимости недвижимости.

По данным исследования, за последний год средняя цена квадратного метра на вторичном рынке крупных городов выросла на 9%, тогда как зарплатные предложения увеличились в среднем на 16%. Это означает, что рост доходов населения опережает подорожание жилья.

Казань вошла в группу крупнейших российских городов, где цены на жилье растут быстрее среднего уровня, несмотря на более умеренное увеличение зарплат. По данным аналитиков, средняя предлагаемая заработная плата в столице Татарстана в апреле 2026 года составила 83,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 12%. При этом средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 220,3 тыс. рублей, что на 10% выше показателя прошлого года.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что в крупнейших межрегиональных центрах, к которым относится Казань наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Новосибирском, потенциал дальнейшего роста цен на жилье сохраняется благодаря стабильно высокому спросу со стороны как местных жителей, так и покупателей из других регионов.

— Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: во-первых — в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижнем Новгороде, а также, во-вторых, в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост — в Астрахани, Пскове, Абакане, Владикавказе, Майкопе, Иркутске, Уфе, — объяснила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Напомним, что татарстанцы удвоили просрочку по ипотеке до 6,8 млрд рублей. За год просроченные долги по жилищным кредитам в республике значительно выросли, но на меньшую сумму, чем у соседей в Башкирии. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова