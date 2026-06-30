Биологические очистные сооружения НКНХ получили экологическое заключение Росприроднадзора

Документ подтверждает завершение всех строительно-монтажных работ и полноценное выполнение природоохранных мероприятий

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Биологические очистные сооружения нижнекамского предприятия СИБУРа получили экологическое заключение Росприроднадзора. БОС уже работают на реальном промышленном стоке. Качество очищенного стока соответствует проектным показателям по всем ключевым параметрам.

На БОС завершен анализ работы установки ультрафиолетового обеззараживания (УФО), которая заменила хлорирование. Технология макрофильтрации с дисковыми тканевыми фильтрами непрерывной регенерации позволяет сокращать содержание взвешенных веществ на 30% и микроорганизмов.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Система контроля качества стока будет передавать данные о качестве воды в Росприроднадзор в онлайн-режиме каждые 4 часа, обеспечивая непрерывный мониторинг.

Третий этап реконструкции БОС стартовал в марте 2025 года и предусматривал модернизацию узла доочистки и обеззараживания стоков. В ходе работ были построены новые здания и сооружения, установлены 14 фильтров для доочистки стоков от взвешенных веществ.

Биологические очистные сооружения предприятия очищают 20% городских и 80% сточных вод промышленной зоны Нижнекамска. Ранее, в 2015–2019 годах, на очистных были проведены два этапа масштабной реконструкции, в результате которых эффективность очистки атмосферного воздуха повысилась до 96% и была решена проблема запахов.

— Проведены индивидуальные испытания оборудования БОС, завершается комплексное опробование системы. БОС работают на реальном стоке. Оборудование автоматического мониторинга смонтировано, сейчас проводится его тестирование в рабочей среде, после чего вся система будет аккредитована как официальное средство контроля Росприроднадзора, — рассказал Михаил Романов, начальник производства очистки промышленных сточных вод БОС.

— Мы продолжаем комплексное опробование работы станции и фильтров и готовы к полноценному запуску БОС. К анализу стока мы привлекли независимые лаборатории, в том числе лабораторию при Роспотребнадзоре. Исследования показали, что качество воды высокое, мы перекрываем проектные значения по взвешенным веществам, нефтепродуктам и содержанию органических веществ в воде, — отметил Рамиль Газизов, представитель «АСП-Аква».

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Получение ЭкоЗОС от Росприроднадзора — это юридическое подтверждение того, что мы построили современный, экологически безопасный объект в полном соответствии с проектом. Никаких нарушений при строительстве допущено не было, все природоохранные мероприятия выполнены. Качество воды после доочистки на новой системе фильтрации соответствует требованиям проектной документации. Это гарантия того, что даже при возможных колебаниях состава поступающих стоков мы будем выдавать в реку воду, которая соответствует нормативам, — подчеркнул Олег Гришаков, главный эколог «Нижнекамскнефтехима».