Новак: решение о запрете экспорта дизеля пока не принято

По словам вице-премьера России, власти ежедневно работают над стабилизацией ситуации на внутреннем топливном рынке и принимают необходимые меры для обеспечения регионов нефтепродуктами

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России пока не приняло решение о введении запрета на экспорт дизельного топлива, однако такая мера продолжает рассматриваться. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, власти ежедневно работают над стабилизацией ситуации на внутреннем топливном рынке и принимают необходимые меры для обеспечения регионов нефтепродуктами.

Ранее Новак отмечал, что Минэнерго пока не рекомендует вводить запрет на экспорт дизельного топлива. Этот вопрос вновь обсуждался на заседании штаба по ситуации на топливном рынке. На нем регионам России поручили регулярно обновлять данные о ситуации на топливном рынке.



Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству и нефтяным компаниям принять системные меры для стабилизации топливного рынка, включая ускорение ремонта нефтеперерабатывающих заводов, увеличение производства топлива и обеспечение его доступности.

Наталья Жирнова