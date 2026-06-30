ВС России поразили 25 АЗС и цистерны с горючим на Украине
Такие удары наносят значительный ущерб транспортной логистике ВСУ
Бригада войск беспилотных систем ВС РФ «Варяг» нанела удары по 25 автозаправочным станциям и нескольким цистернам с горюче-смазочными материалами на территории Украины, сообщило Минобороны России.
Ведомство уточнило, что пораженные объекты находились в таких населенных пунктах, как Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.
Регулярные и точные удары по хранилищам топлива, автозаправочным станциям и объектам железнодорожной инфраструктуры наносят значительный ущерб транспортной логистике Вооруженных сил Украины, отметили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами ночью сбили 419 украинских БПЛА.
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