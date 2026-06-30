Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопросы импорта нефтепродуктов

Перебои с топливом начались в России в конце мая

Россия ведет переговоры с различными странами по вопросам импорта нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Контакты продолжаются, — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, из каких стран может быть организован импорт нефтепродуктов.

Перебои с топливом начались в России в конце мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, введены ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Ранее сообщалось, что ограничения на отпуск топлива в Саратовской области продлили до 15 июля.

Никита Егоров