Новости промышленности

14:54 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопросы импорта нефтепродуктов

12:56, 30.06.2026

Перебои с топливом начались в России в конце мая

Песков заявил, что Россия обсуждает с другими странами вопросы импорта нефтепродуктов
Фото: скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Россия ведет переговоры с различными странами по вопросам импорта нефтепродуктов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Контакты продолжаются, — заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, из каких стран может быть организован импорт нефтепродуктов.

Перебои с топливом начались в России в конце мая. Например, в Краснодаре около 50% автозаправочных станций временно приостановили работу, а в Крыму свободная продажа топлива для частных лиц была прекращена. 28 июня власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за дефицита топлива. В некоторых регионах, включая Дагестан, Белгород, Калининград, Липецкую и Саратовскую области, а также Красноярский край, введены ограничения на объем продажи топлива на одну машину.

Ранее сообщалось, что ограничения на отпуск топлива в Саратовской области продлили до 15 июля.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Промышленность

Новости партнеров

Читайте также