На фестивале «Алтын минбар» в Казани покажут «Моң» и «Учителя»

В этом году главная тема фильмов посвящена душе и поэтике

Со съемок фильма «Моң». Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

На Казанском международном кинофестивале «Алтын минбар» в сентябре этого года покажут более 140 фильмов. Из них 54 вошли в конкурсную программу, 10 будут показаны в рамках мероприятий «Казань — столица исламского мира», остальные — внеконкурсная программа. Как выяснило «Реальное время», одной из премьер станет картина «Моң» челнинки Софьи Чигировой с татарскими актерами.

В этом году — «Корстон», «Мир» и Национальная библиотека

Председатель отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева отметила, что при формировании шорт‑листа эксперты оценивают не только качество картин, но и соблюдают принцип: в каждой номинации — не более одной работы от страны.

— Бывает так, что очень много картин представляется из Ирана, Турции, Индии — это традиционно те страны, которые заинтересованы в участии в нашем кинофестивале, — указала Кочеляева. — Но правило есть правило.

Основную тему фильмов фестиваля «Алтын минбар» она обозначила так: «душа и поэтика». Среди заявок много студенческих работ — в частности, это около трети короткометражек. В связи с этим прозвучала идея в следующем году выделить такие работы в отдельную номинацию.

В этом году показы пройдут в трех залах «Корстона» и в кинотеатре «Мир». А вот Международный питчинг кинопроектов впервые состоится в центре города — в Национальной библиотеке РТ. Его бюджет — 500 тысяч рублей.

Рамиль Тухватуллин в этом году открывает фестиваль фильмом «Учитель». предоставлено пресс-службой ДУМ РТ

Кто снялся в «Моң?»

Что касается картин, в фестивале, как выяснило «Реальное время», участвует фильм «Моң», снятый Софьей Чигировой при поддержке гранта Министерства культуры России. Эта история о диджее Алине, которая едет в Татарстан к бабушке, страдающей от болезни Альцгеймера. Так же как и сценаристка Дарина Кадырова, Чигирова — из Набережных Челнов. А фильм снимался в основном в Лаишевском районе.

Среди актеров тоже есть татарстанцы. В главной роли — уроженка Казани Дина Губайдуллина, выпускница режиссерского факультета ГИТИСа. Она, кстати, снималась в короткометражном фильме «Он придет» Алины Насибуллиной, в этом году представившей дебютный «Шурале». Также Губайдуллина играла в «Мастерской Петра Фоменко», «Практике», театре «Среда 21» и в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте».

Бабушку героини играет выпускница КазГИК, актриса Туймазинского государственного татарского драматического театра Рима Ключарева. Впервые в кино снимется звездочка ТЮЗа Гузель Валишина. Еще среди актеров — казанец Радик Валиуллин, известный по сериалам, Гузель Сибгатуллина («Неотосланные письма»), а также актриса Тинчуринского театра Зулейха Хакимзянова.

Фильмом-открытием станет картина «Учитель», снятая совместно Татарстаном и Узбекистаном. От нас режиссер фильма — Рамиль Тухватуллин, от Узбекистана — Илхом Мухаммадиброхимов. На данный момент это, вероятно, самый дорогой фильм, снимавшийся в Татарстане, поскольку бюджет картины «Кара урман» не был озвучен. Как указала продюсер картины Миляуша Айтуганова, 40 млн рублей на съемки выделила Российская Федерация, столько же направила наша республика и Узбекистан. Сколько всего было потрачено, пока еще уточняется.

Предполагалось, что фильм эксклюзивно представят в Узбекистане весной, но, как объяснил Тухватуллин, на сроки влияла «наша сторона». Так что, вероятно, если в России и увидят фильм об имаме и богослове Шигабутдине Марджани, то почти одновременно с Узбекистаном.