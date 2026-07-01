Запрет на навязывание услуг, регистрация жилья онлайн, ИНН для СБП

Новые законы, которые вступают в силу в России с июля 2026 года

Фото: Реальное время

С 1 июля правила оценки доходов заемщиков с высокой долговой нагрузкой станут строже, а микрофинансовые организации не смогут больше навязывать услуги и манипулировать, выделяя выгодную информацию крупным шрифтом и скрывая штрафы мелким текстом. Регистрировать жилье разрешат в онлайн-формате, без посещения госучреждений — сделки купли-продажи и дарения можно будет проводить дистанционно с помощью биометрии. Об этих и других нововведениях — в материале «Реального времени».

ИНН для СБП станет обязательным

С июля банки при проведении переводов через Систему быстрых платежей (СБП) начнут в обязательном порядке использовать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в качестве дополнительного идентификатора. Эта мера направлена на повышение точности выявления «дропов» — подставных лиц, используемых для вывода похищенных средств, поскольку ИНН является неизменным реквизитом, в отличие от номера телефона или паспорта.

Как сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК), для рядовых пользователей с введением этого правила ничего не изменится. Обмен данными об ИНН будет происходить автоматически между банками на стороне их инфраструктуры, не требуя никаких действий от клиентов в момент совершения операции. Банки будут применять ИНН только в том случае, если он уже есть в их базе данных, и не должны запрашивать его у отправителя при его отсутствии.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Срок уплаты налога истекает

15 июля истекает срок своевременной уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2025 год. Данное правило распространяется на налогоплательщиков, которые были обязаны подать декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год не позднее 30 апреля 2026 года и указали в ней сумму налога к уплате.

Произвести платеж можно через электронный сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, а также онлайн в «Личном кабинете налогоплательщика». В случае задержки платежа начиная с 16 июля за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Регистрация жилья по биометрии

С 1 июля у россиян появится новый способ зарегистрировать жилье — полностью онлайн, без личного визита в ведомства. Сделки купли-продажи и дарения можно будет проводить дистанционно, используя для подтверждения личности биометрию вместо физической подписи. Система будет работать как дополнение к уже знакомой усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), но добавит новые способы входа: по лицу, голосу или отпечатку пальца.

Это стало возможным после внесения изменений в закон о госрегистрации недвижимости. Теперь стороны договора могут быть идентифицированы через государственную Единую биометрическую систему (ЕБС), а документы все так же подписываются электронной подписью. Важно понимать, что это лишь альтернатива. Если покупатель предпочитает личное общение, он по-прежнему может оформить сделку у нотариуса, в МФЦ или напрямую в Росреестре. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно сначала сдать биометрию через приложение «Госуслуги Биометрия», а затем подтвердить ее в любом авторизованном центре, например в отделении банка-партнера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый формат страхования жизни

С 1 июля вступит в силу федеральный закон, вносящий изменения в регулирование деятельности по страхованию жизни. Документ предусматривает разделение страхования жизни с инвестиционной составляющей на два вида: с объявленной доходностью (зависящей от деятельности страховщика) и с расчетной доходностью (привязанной к результатам активов).

Для заключения договоров второго типа вводится ограничение: доступ к ним будут иметь только квалифицированные инвесторы при условии уплаты страховой премии в размере не менее 6 млн рублей. Закон также детализирует критерии признания инвестора квалифицированным.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Защита от мошенников

В июле вступают в силу новые меры по борьбе с финансовым мошенничеством, направленные на защиту граждан от обмана и вовлечения в незаконные схемы. Ключевым изменением станет ускоренный обмен данными: банки и микрофинансовые организации (МФО) получат возможность оперативно получать информацию из всех квалифицированных бюро кредитных историй (БКИ).

Такая интеграция позволит финансовым учреждениям в режиме реального времени выявлять подозрительную активность. Например, система сможет мгновенно зафиксировать попытку оформить кредит на чужое имя или получение множества заявок за короткий срок, что поможет оперативно пресекать мошеннические действия.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Счета подростков станут открыты для законных представителей

С 1 июля 2026 года процедура подтверждения финансовой информации о счетах несовершеннолетних станет проще для их законных представителей. Теперь банки получат право выдавать справки и выписки по вкладам и операциям родителям (усыновителям), а также опекунам и попечителям. Это касается счетов граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Нововведение существенно облегчит взаимодействие с государственными органами: такую информацию можно будет предоставить суду, органам опеки или использовать при оформлении документов и разрешении споров с банками. Важно отметить, что данное правило не распространяется на подростков, полностью эмансипированных или вступивших в брак до совершеннолетия — они самостоятельно распоряжаются своими финансами и правами. Изменения необходимы, чтобы взрослые могли вовремя заметить странные переводы или списания и защитить ребенка — в том числе от ситуаций, когда подростков втягивают в преступные схемы (например, просят оформить карту и передавать ее незнакомцам).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работу МФО стандартизируют

С 1 июля 2026 года для микрофинансовых организаций (МФО) вступают в силу новые правила, которые кардинально меняют подход к продаже дополнительных услуг и оформлению договоров. Главная цель изменений — защитить заемщика от скрытых платежей и навязанных опций. Под запрет попадают «галочки по умолчанию». МФО больше не смогут заранее проставлять за клиента согласие на любые дополнительные услуги.

Это правило распространяется как на опции, предлагаемые сразу при оформлении займа, так и на те, что могут появиться позже. Клиент теперь должен самостоятельно выразить свое желание воспользоваться услугой. Ему обязаны четко объяснить, что именно предлагается, кто является поставщиком услуги, какова ее полная стоимость и предусмотрена ли возможность отказа. Микрофинансовые организации будут обязаны информировать заемщиков о последствиях отказа от дополнительной услуги. При отказе МФО должны разъяснить, изменятся ли из-за этого условия основного договора: например, повысится ли процентная ставка или изменится ли решение о выдаче денег.

Вводится запрет на манипулятивный дизайн договоров. МФО не смогут выделять цветом, крупным шрифтом или другими визуальными способами только самые привлекательные для себя условия, одновременно скрывая важные детали (штрафы, комиссии, ограничения) в мелком, трудночитаемом тексте. Вся ключевая информация должна быть представлена одинаково доступно.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Гражданам с высокой долговой нагрузкой получить кредит станет еще сложнее

С 1 июля в России вступают в силу новые правила кредитования, которые усложнят получение займов для граждан с высокой долговой нагрузкой. Банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны строже оценивать показатель долговой нагрузки (ПДН) — долю дохода, которую клиент тратит на погашение всех своих кредитов. Особое внимание будет уделяться тем, у кого платежи по займам превышают 50% ежемесячного дохода. Для заемщиков с критической нагрузкой (ПДН выше 80%) вводятся наиболее жесткие лимиты: банки смогут выдавать им кредиты лишь в ограниченном объеме относительно своего общего портфеля. Это не означает полного запрета, но шансы на одобрение заявки значительно снизятся.

Центробанк меняет подход к оценке платежеспособности. Теперь при расчете ПДН кредиторы должны опираться преимущественно на официально подтвержденные данные:

Банки могут использовать выписки со счетов для верификации зарплаты, пенсии или доходов от аренды.

Если заемщик указывает неофициальный доход без документов, с 1 июля банки будут учитывать только 90% от этой суммы из-за введения понижающего коэффициента.

В перспективе планируется полный отказ от учета неподтвержденных доходов — этот порядок может быть введен с июля 2027 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Новые правила направления сведений в СФР

С 1 июля 2026 года процесс назначения пособий по временной нетрудоспособности (больничных) и беременности и родам станет проще. Фонд пенсионного и социального страхования (СФР) будет в первую очередь использовать данные из своей базы, а не запрашивать их у работодателя. Главное изменение заключается в том, что раньше СФР часто отправлял запросы работодателям за информацией, которую они уже подавали ранее. Теперь фонд будет действовать иначе: сначала смотреть данные на индивидуальном лицевом счете работника (ИЛС), затем проверять информацию, которая уже есть у фонда. И только если данных нет — обращаться к работодателю.

Другими словами, СФР сможет запрашивать у работодателя сведения для назначения и выплаты пособий, только если указанные сведения ранее не были учтены на ИЛС работника и не имеются в распоряжении фонда. Это значит, что перечень запрашиваемой у работодателей информации для целей назначения пособий сократится.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Миграционный контроль усилится

В миграционной сфере вступают в силу новые правила, ужесточающие ответственность и повышающие стоимость пребывания для иностранных граждан. С 10 июня уже введена административная ответственность за отказ от прохождения обязательного медицинского освидетельствования. А 21 июня начала действовать повышенная уголовная ответственность за изготовление, сбыт и использование поддельных медицинских справок, подтверждающих отсутствие опасных для окружающих заболеваний.

Ключевым нововведением станет многократное увеличение государственных пошлин, которые обязаны оплачивать мигранты:

Гражданство России : пошлина вырастет в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей.

: пошлина вырастет в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей. Разрешение на временное проживание (РВП) : в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей.

: в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей. Вид на жительство (ВНЖ): в 5 раз — с 6 000 до 30 000 рублей.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Сведения о границах сельхозугодий внесут в ЕГРН

С 1 июля 2026 года вступит в силу Федеральный закон, позволяющий вносить сведения о границах сельскохозяйственных угодий в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). К таким угодьям относятся пашни, сенокосы, пастбища и земли под многолетними насаждениями. Согласно законодательству, эти территории имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Внесение границ в ЕГРН необходимо для защиты земель: сейчас из-за отсутствия данных их могут ошибочно перевести в другие категории или отдать под застройку. Учет этих особенностей позволит контролировать правовой режим угодий при любых операциях с недвижимостью.