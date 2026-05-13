Умер журналист и телеведущий Владимир Молчанов

СМИ сообщают, что причиной смерти стала продолжительная болезнь

На 76‑м году жизни скончался российский и советский журналист, телеведущий, член Академии российского телевидения Владимир Молчанов. О смерти Молчанова сообщил в своем телеграм‑канале его друг — журналист и писатель Юрий Рост.

— Ушел из жизни замечательный, достойный человек Володя Молчанов. Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима, — написал Рост.



Широкую известность Молчанов получил в конце 1980‑х годов как автор и ведущий программы «До и после полуночи», которая стала одним из символов перестроечного телевидения. Кроме того, Молчанов вел такие программы, как «Время», «90 минут» и «120 минут».



Наталья Жирнова