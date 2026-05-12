Национальный мессенджер «Макс» получит комментарии и истории

По словам гендиректора компании, запуск новых функций для пользователей запланирован на июнь — июль текущего года

Генеральный директор национального мессенджера «Макс» Фарит Хуснояров сообщил РИА «Новостям» о планах по расширению функционала платформы: в ближайшие месяцы пользователи получат доступ к функциям комментирования и публикации историй.

По словам руководителя, запуск комментариев и историй для пользователей запланирован на июнь — июль текущего года. Для авторов каналов функция публикации историй станет доступна позднее — к концу летнего периода. До конца года разработчики намерены внедрить систему мультиаккаунта, которая позволит пользователям быстро переключаться между личными и рабочими профилями.



Напомним, что в «Максе» теперь можно создавать личные стикерпаки, но для этого потребуется подключенный цифровой ID.

Наталья Жирнова