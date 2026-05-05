В «Максе» теперь можно создавать личные стикерпаки

Для этого потребуется подключенный цифровой ID

Фото: Динар Фатыхов

В мессенджере «Макс» появилась возможность для каждого пользователя создавать собственные стикерпаки и делиться ими с друзьями. Для этого потребуется подключенный цифровой ID, сообщает пресс-служба национального мессенджера.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно обновить приложение и зайти в чат-бот «Стикеры в MAX». После нажатия кнопки «Начать» и выбора пункта «Создать стикер» можно добавить изображения из галереи или файлов, дать набору название — и личный стикерпак готов. Ранее функция тестировалась с популярными авторами каналов «А+», которые создали тысячи наборов.

Напомним, что несколько дней назад Cloudflare убрал отметку «шпионское ПО» с «Макса». Представители национального мессенджера пояснили, что данная пометка носила технический характер и была результатом ошибки в системе.

Наталья Жирнова