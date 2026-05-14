Экс-главу офиса Зеленского Ермака отправили под арест с залогом 140 млн гривен

Он был задержан по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного жилья в Киевской области

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего главу офиса президента Андрея Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание УНИАН.

Ермак был задержан по подозрению в причастности к легализации 460 миллионов гривен, полученных преступным путем при строительстве элитного жилья в Киевской области. По версии следствия, в 2021–2022 годах он обсуждал с дизайнером обустройство особняка, а финансирование работ скрывалось с помощью наличных средств.

Всего, по данным следствия, за время строительства было отмыто около $9 миллионов. Адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что подозрение является необоснованным, а сторона обвинения не доказала необходимость ареста. Заседание суда по избранию меры пресечения было отложено из-за большого объема материалов дела — 16 томов по 250 страниц.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака с должности главы своего офиса в ноябре 2025 года. Примечательно, что Зеленский сам может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей под Киевом. Такое мнение высказали аналитики украинского издания «Страна», отметив, что материалы следствия могут быть использованы для давления на главу государства.

Наталья Жирнова