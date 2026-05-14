Следствие требует заочного ареста экс-замглавы Минприроды России Буцаева

В Тверской суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Дениса Буцаева, ранее занимавшего пост заместителя министра природных ресурсов и экологии. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, его объявили в розыск.

По данным судебной электронной базы, следствие инициировало процедуру заочного ареста бывшего госслужащего. Материалы дела находятся на рассмотрении суда.

Денис Буцаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время экс-чиновник находится не в России, что стало причиной запроса на заочный арест.



Наталья Жирнова