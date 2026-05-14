Электрички нового поколения начали ходить между Казанью и Ижевском

Составы отправляются ежедневно, время в пути — около 5,5 часа с остановками в Арске, Кукморе, Можге и других городах

Между столицами Татарстана и Удмуртии начали ходить современные электрички ЭП3Д. Торжественный запуск состоялся на вокзалах обоих городов.

Поезда будут ходить каждый день: из Казани они отправляются в 5:19 и 16:54, прибывая в Ижевск в 11:56 и 23:34. Обратные рейсы уходят в 7:14 и 17:54, прибывая в Казань в 11:52 и 22:20. Время в пути — около 5,5 часа с остановками в Арске, Кукморе, Можге и других городах.

— Маршрут между столицами Татарстана и Удмуртии — один из самых востребованных на Горьковской магистрали. Новые электропоезда ЭП3Д — это современные электрички российского производства, оснащенные всем необходимым для комфортной поездки, — отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

В плане комфорта речь идет о розетках для телефонов, полки для багажа и места для велосипедов, системе кондиционирования и очистки воздуха. Поезда также оборудованы для людей с ограниченными возможностями. Пассажиры могут смотреть фильмы, есть специальные места для детей с пеленальными столиками. В пути можно купить чай. Посмотреть, как выглядят новые электрички, можно в фоторепортаже «Реального времени».

За первые четыре месяца 2026 года электричками воспользовались более 361 тысячи человек — на 6% больше, чем в прошлом году.



