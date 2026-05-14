В Пекине завершились переговоры Трампа и Си Цзиньпина: ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос

Встреча состоялась в рамках государственного визита американского лидера в Китай 13—15 мая

В Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом в рамках государственного визита американского лидера в Китай 13—15 мая. Трансляцию вел телеканал Fox News.

Ключевой темой переговоров стал тайваньский вопрос. Си Цзиньпин подчеркнул, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. По его словам, неправильное решение тайваньского вопроса может привести к серьезному конфликту между двумя странами и значительно ухудшить двусторонние отношения.

Глава КНР также отметил, что поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является важнейшим аспектом сотрудничества между Китаем и США.

Со своей стороны, Дональд Трамп заявил о намерении развивать торговые отношения с Китаем на основе принципа взаимности. Американский лидер подчеркнул, что привез в Китай делегацию топ-менеджеров крупнейших компаний США, выразивших готовность к сотрудничеству. Напомним, что Трамп отправился в Пекин вместе с основателем SpaceX Илоном Маском.

Трамп также отметил длительный характер отношений с Си Цзиньпином, подчеркнув, что, несмотря на возникающие трудности, сторонам всегда удавалось их урегулировать. Президент США добавил, что проблемы решались оперативно посредством телефонных переговоров. Глава КНР также отметил, что противостояние между Китаем и США приведет к взаимному ущербу, поэтому страны должны быть партнерами, а не соперниками.

Дональд Трамп выразил надежду, что американо-китайские отношения достигнут лучшего периода в своей истории, и подчеркнул, что будущее двух стран может быть лучше, чем когда-либо прежде.



Наталья Жирнова