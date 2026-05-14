«Спасибо каждому»: Гладков обратился к белгородцам после ухода с поста

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность всем, с кем работал на посту главы региона. Накануне стало известно, что он и губернатор Брянской области Андрей Богомаз покидают посты.

В своем обращении в социальных сетях он отметил, что поддержка коллег и жителей давала ему силы и энергию для решения многочисленных проблем, возникавших в сложный для области период.

— Хотел сказать искренние слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за постоянное внимание, помощь и поддержку, за те решения, которые позволяли и позволяют развивать Белгородскую область, за те решения, которые в рамках крайне сложной оперативной обстановки помогают пройти испытания, которые переживает наш регион, — заявил Гладков.

Он также поблагодарил тех, кто высказывал критику и замечания, отметив, что их небезразличие помогало анализировать действия и оперативно исправлять ошибки. 13 мая президент России принял отставку Гладкова и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева.

— Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам. Всех обнимаю, всегда с вами! — написал экс-губернатор.

Напомним, что экс-губернатор Брянской области Богомаз может получить мандат депутата Госдумы.

