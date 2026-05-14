Рустам Минниханов принял министров культуры стран ОИС в Казани

Глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность Казани как центра международного общения и сохранения культурных традиций

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что присвоение Казани звания «Культурная столица исламского мира» — это признание вклада региона в развитие исламской культуры. В Казанской Ратуше состоялся съезд министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). В работе форума приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед Аль-Малик.



Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность Казани как центра международного общения и сохранения культурных традиций.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Казань — один из лучших примеров того, как культурное многообразие превращается в источник взаимного обогащения и созидания. Здесь рядом существуют православные храмы и мечети, восточные и европейские художественные традиции. Казанский Кремль, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, стал не только памятником истории, но и символом гармоничного сосуществования цивилизаций, — сказала министр культуры России.

Напомним, что Казань объявили культурной столицей исламского мира на 2026 год в феврале 2025-го.



Наталья Жирнова