В Татарстане призвали не завозить на Курбан-байрам животных из других регионов
В республике ожидается заклание более 13 тысяч жертвенных животных на праздник
Жителей Татарстана призвали не завозить на Курбан-байрам животных из других регионов. С соответствующим призывом выступил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.
— Просим не завозить животных из других регионов. Рекомендации даны в целях безопасности для недопущения завоза особо опасных заболеваний, — заявил Мотыгуллин.
На Курбан-байрам в Татарстане ожидается заклание более 13 тысяч жертвенных животных. В 2025 году данная цифра составила 12 946 голов, из них 6 438 голов — в Казани.
В 2026 году Курбан-байрам в Татарстане празднуется 27 мая. По всей республике подготовят 61 площадку для жертвоприношения в 23 районах, в том числе 17 в Казани.
Ранее в Татарстане вводились ограничения по ввозу животных и кормов из других регионов из-за угрозы проникновения заразных болезней животных.
