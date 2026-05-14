В Татарстане призвали не завозить на Курбан-байрам животных из других регионов

В республике ожидается заклание более 13 тысяч жертвенных животных на праздник

Жителей Татарстана призвали не завозить на Курбан-байрам животных из других регионов. С соответствующим призывом выступил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

— Просим не завозить животных из других регионов. Рекомендации даны в целях безопасности для недопущения завоза особо опасных заболеваний, — заявил Мотыгуллин.

На Курбан-байрам в Татарстане ожидается заклание более 13 тысяч жертвенных животных. В 2025 году данная цифра составила 12 946 голов, из них 6 438 голов — в Казани.

В 2026 году Курбан-байрам в Татарстане празднуется 27 мая. По всей республике подготовят 61 площадку для жертвоприношения в 23 районах, в том числе 17 в Казани.

Ранее в Татарстане вводились ограничения по ввозу животных и кормов из других регионов из-за угрозы проникновения заразных болезней животных.

