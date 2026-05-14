Рядом с Казанью могут построить Курбан-хаб для жертвоприношения животных

Власти республики хотят вывести все площадки для жертвоприношения за пределы столицы Татарстана

Фото: Максим Платонов

Огромный Курбан-хаб для заклания праздничных животных может появиться рядом с Казанью. Об этом сообщили на пресс-конференции в преддверии мусульманского праздника.

Власти республики планируют вывести все площадки для жертвоприношения за пределы Казани. По словам заместителя начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхака Мотыгуллина, подобная идея уже обсуждается.

— Будем стремиться к тому, чтобы вывести все площадки для жертвоприношения за черту города, — заявил Мотыгуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главный мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин добавил, что такой площадкой может стать специализированный Курбан-хаб в условном Лаишевском районе.

В 2026 году в Казани на Курбан-байрам подготовили 17 площадок для праздничного жертвоприношения. Главный мусульманский праздник в Татарстане состоится 27 мая.

Власти республики призвали жителей не завозить животных для жертвоприношения на Курбан-байрам из других регионов.

Зульфат Шафигуллин