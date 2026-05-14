ЦИК передал экс-губернатору Брянской области мандат Айрата Фаррахова
Центральная избирательная комиссия на заседании 14 мая зарегистрировала бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза в качестве депутата Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ЦИК.
Политик получил вакантный мандат, ранее принадлежавший депутату от партии «Единая Россия» Айрату Фаррахову, который недавно покинул нижнюю палату парламента для работы на должности и.о. ректора Медицинского университета в Казани. На текущий момент информация о Богомазе еще не отражена в базе данных депутатов на сайте нижней палаты парламента.
Напомним, что накануне, 13 мая, президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области. Его преемником на должности главы региона стал Егор Ковальчук.
