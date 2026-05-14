Скончалась Зоя Богуславская — писательница и вдова Андрея Вознесенского

Она ушла из жизни в возрасте 102 лет

В возрасте 102 лет ушла из жизни Зоя Богуславская, писатель, драматург, литературный критик, искусствовед и вдова поэта Андрея Вознесенского. Об этом сообщил Центр Вознесенского.

Богуславская занимала пост руководителя Фонда Андрея Вознесенского и выполняла функции идеологического лидера Центра Вознесенского. За профессиональную деятельность она получила признание в культурной сфере, став заслуженным работником культуры РФ и почетным членом Российской академии художеств. В 2024 году была награждена орденом «За заслуги в культуре и искусстве».



Значительную часть своей жизни она посвятила браку с Андреем Вознесенским, который длился 46 лет — с 1964 по 2010 год. В последние годы активно участвовала в реализации культурных проектов как в России, так и за рубежом. В 2025 году Зоя Богуславская была удостоена премии «Большая книга» в номинации «Нон-фикшн» за книгу «Халатная жизнь».



Напомним, что накануне ушли из жизни журналист и телеведущий Владимир Молчанов и экс-директор театра им. Джалиля Масгут Имашев.

Наталья Жирнова