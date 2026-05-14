Меньше чем через 1,5 часа в Татарстане сняли режим беспилотной опасности

Его ввели в 5:49 и сняли в 7:06 мск

В Татарстане спустя меньше чем через 1,5 часа сняли режим «Беспилотная опасность» — его ввели в 5:49 мск и сняли в 7:06 мск.

Вместе с этим в Казани сняли и ограничения в аэропорту на прием и выпуск воздушных судов, которые вводили на фоне опасности.

Наталья Жирнова