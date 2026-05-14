Госдума одобрила списание долгов по кредитам участникам СВО и их супругам — до 10 млн рублей

Для этого необходимо подписать контракт на срок не менее года

Госдума приняла закон, согласно которому гражданам, заключившим контракт с Минобороны России с 1 мая 2026 года на срок не менее года, будут списаны кредиты на сумму до 10 миллионов рублей.

Закон распространяется и на супругов контрактников, а также касается долгов, по которым до 1 декабря 2024 года уже вступило в силу решение суда о взыскании или был выдан исполнительный лист. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.



В Татарстане с 1 января увеличены выплаты для желающих заключить контракт с Минобороны — до 2,9 млн рублей, что является одной из самых высоких сумм в стране и самой крупной в Приволжском федеральном округе. Ранее Татарстан и другие регионы ПФО стали лидерами по льготным займам для участников СВО.

Наталья Жирнова