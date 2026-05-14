Экс-губернатор Брянской области может получить мандат депутата Госдумы

Предполагается, что он займет вакантное место экс-депутата Айрата Фаррахова, который вернулся в Казань на должность и.о. ректора Медицинского университета

По информации источников «Ъ» в регионе и партии «Единая Россия», бывший глава Брянской области Александр Богомаз, подавший в отставку 13 мая, может стать депутатом Государственной думы.

Предполагается, что он займет вакантное место экс-депутата Айрата Фаррахова из Татарстана, который недавно покинул нижнюю палату парламента для работы на должности и.о. ректора Медицинского университета в Казани.

Богомаз имеет право получить депутатский мандат, так как в 2021 году, возглавляя региональную группу партийного списка «Единой России» по Брянской и Смоленской областям, он отказался от мандата после выборов. Согласно законодательству, у него сохраняется это право.



Напомним, что накануне стало известно, что Богомаз и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков покидают свои посты, а Владимир Путин назначил на их места врио.



Наталья Жирнова