Компании А7 и ПСБ получили фетву на исламские трансграничные переводы

Стороны видят растущий запрос со стороны мусульманского мира и предпринимателей на решения, соответствующие нормам исламского права

На форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» российская система международных расчетов А7 и ПСБ представила для российского финансового рынка инструмент — исламские трансграничные переводы.

В торжественной церемонии получения фетвы на исламские трансграничные переводы из рук Камиля хазрата Самигуллина, главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия Татарстана, приняли участие Ирина Акопян, заместитель гендиректора А7, и Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Ирина Акопян отметила, что компания видит растущий запрос со стороны мусульманского мира, а также предпринимателей в России и других странах на финансовые решения, соответствующие нормам исламского права. Она также подчеркнула, что сегодня аналогов этому сервису на российском финансовом рынке нет.

В российской экономике появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе такие продукты будут приобретать все большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности, считает Дмитрий Макеев. По мнению эксперта, запуск исламских переводов будет прежде всего актуален для российского бизнеса для расчетов с партнерами в странах Востока, Азии и Африки.