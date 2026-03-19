Песков: пауза в трехсторонних переговорах по Украине носит ситуативный характер

Продолжение переговоров зависит от согласования графиков всех сторон, в первую очередь США, подчеркнул пресс-секретарь Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине носит ситуативный характер и продолжение зависит от согласования графиков всех сторон, в первую очередь США.

По словам Пескова, Вооруженные силы РФ принимают меры для нейтрализации угрозы беспилотников ВСУ для энергоинфраструктуры в Черном море. Попытки Киева атаковать объекты инфраструктуры он назвал безответственными, особенно на фоне разбалансированного мирового энергорынка.

Пресс-секретарь отметил, что президент Путин предупреждал о рисках силового сценария вокруг Ирана для стабильности Ближнего Востока и энергорынка. Он также сообщил, что сегодня в Кремле Путин наградит победителей и призеров Паралимпийских игр.

