Минниханов обсудил сотрудничество Татарстана с провинцией Хубэй

Во время встречи с секретарем комитета Коммунистической партии Китая Ван Чжунлинем коснулись тем промышленности, образования, цифровизации и прямого авиасообщения

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов встретился с секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Ван Чжунлинем для обсуждения развития сотрудничества между Татарстаном и провинцией Хубэй, сообщает пресс-служба раиса.

Хубэй — ключевой инновационный центр Китая с 8 крупными научно-техническими объектами, 45 национальными лабораториями и 547 исследовательскими институтами. Основные отрасли провинции включают оптоэлектронику, автомобилестроение, здравоохранение, современную химию и переработку сельхозпродукции. Столица Ухань известна как «оптическая долина Китая» и является мировым центром производства оптического волокна, лазеров и высокоточных сенсоров.

Минниханов подчеркнул роль Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы» для развития прямых контактов между бизнесом и органами власти, обмена опытом в цифровизации, образовании и промышленности. В ходе встречи обсуждались запуск прямого авиасообщения и подготовка межправительственного соглашения между Татарстаном и Хубэем.

Ариана Ранцева