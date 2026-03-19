Городской магистрат на Баумана в Казани вновь откроется для посетителей

Фасад Спасской башни оживят 3D-маппингом, а главной площадкой фестиваля НУР станет экстрим-парк «УРАМ» с инсталляциями и образовательной программой

Фото: предоставленно пресс-службой НУРа

В конце мая здание Городского магистрата на улице Баумана, 3 в Казани вновь откроется для посещения. Это произойдет в дни фестиваля медиаискусства НУР с 29 по 31 мая, когда внутри разместится мультимедийная инсталляция от приглашенных художников, сообщает пресс-служба НУРа.

предоставленно пресс-службой НУРа

Магистрат, построенный в XVIII веке по проекту первого профессионального архитектора Казани Василия Кафтырева, ранее использовался как Николаевский детский приют, Управление хлебопекарной промышленности ТАССР и «Казметрострой». В последние годы здание оставалось закрытым для посещений.

Кроме магистрата, фестиваль преобразит Спасскую башню Казанского кремля с помощью красочного 3D-маппинга. Главной локацией станет крупнейший в России экстрим-парк «УРАМ», где расположатся центр аккредитации, инсталляции, партнерские зоны и будет работать образовательная программа с лекциями и дискуссиями.



Ариана Ранцева