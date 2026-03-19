Депутат Госдумы рассказал, кто заинтересован в завершении конфликта на Украине

Бородай подчеркнул, что сторонником безусловного мира является только президент США, в отличие от Зеленского и ряда европейских лидеров

Бывший глава ДНР, депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что достижение мирных договоренностей между Россией и Украиной выгодно Дональду Трампу, пишет RT.

По его словам, президент США заинтересован в завершении конфликта уже этой весной, чтобы укрепить свои позиции перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Бородай подчеркнул, что Трамп является сторонником безусловного мира, в отличие от украинского руководства и ряда европейских лидеров, которые выступают против урегулирования конфликта.

Депутат сравнил войну с «велосипедом», на котором едет украинское руководство: прекращение конфликта, по его мнению, подорвет позиции Зеленского и его окружения, а европейские лидеры связали свою судьбу с нынешней ситуацией.

Ранее «Реальное время» писало, что Песков заявил о паузе в переговорах РФ и Украины при посредничестве США.

Ариана Ранцева