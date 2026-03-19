Износ коммунальных сетей в РФ достигает 40%, в отдельных регионах — 80%

Министр Файзуллин отметил снижение числа крупных аварий, но общий уровень инцидентов остается высоким, крупнейшие аварии — в Бодайбо (Иркутская область)

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что износ коммунальных сетей в России составляет 40%, в отдельных регионах достигает 80%. Заявление было сделано на Национальном форуме технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ.

Министр отметил, что системная работа правительства позволяет ежегодно снижать количество крупных аварий, хотя общий уровень инцидентов остается высоким. Так, в текущем отопительном сезоне крупнейшие аварии зафиксированы только в городе Бодайбо Иркутской области. По остальным случаям решения принимались оперативно.

За последние семь лет на обновление и ремонт коммунальной инфраструктуры было направлено около 743 млрд рублей федерального финансирования.

Ариана Ранцева