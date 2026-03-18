Багдасаров о взлете цен на нефть из-за обстановки в Иране: «Неожиданный эффект для тех, кто начал эту войну»

«Блокировка Ормузского пролива была ожидаемой, но никто не ждал, что его начнут минировать», — говорит эксперт

Фото: Артем Дергунов

Бурный рост цен на газ и нефть, а также на связанные с ними товары стали неожиданностью для Вашингтона, начавшего военную операцию в Иране. Такое мнение озвучил на онлайн-конференции «Реального времени» доцент РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Леонид Багдасаров.



— Все понимают, что американцы давно готовились начать наступление на Иран. Но это произошло неудачно для Америки, и непонятно, чем это закончится для них и Европы. Блокировка Ормузского пролива была ожидаемой, но никто не ждал, что его начнут минировать. И бурный рост цен на газ и нефть, а также на связанные с ними товары — это совершенно неожиданный эффект для тех, кто начал эту войну, — считает он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, в первую очередь проблема связана с азотным удобрением карбамидом, основой для которого служит метан. Крупнейшие производители метана — это Катар, Иран и Россия, и из-за блокировки Ормузского пролива поставки оттуда невозможны. Под угрозой голода в результате оказался целый ряд стран.

— Это может привести к катастрофе, прежде всего на полуострове Индостан: Пакистан, Бангладеш и Индия живут на неплодородных почвах, там чернозема нет. И если в почву не насыпать карбамид, там ничего не вырастет. А это чревато в прямом смысле слова голодом. Тащить туда карбамид автотранспортом? Он станет золотым. Железной дороги из Ирана тоже нет. Понятно, что для российских производителей карбамида наступает период страшной востребованности, но злорадствовать по этому поводу у меня язык не поворачивается, — говорит Леонид Багдасаров.

Напомним, 16 марта стоимость российской нефти марки Urals при поставках в Индию достигла максимального значения с начала 2022 года, составив $98,93 за баррель. Влияние на повышение стоимости оказало разрешение США на закупку российской нефти для Индии, но дополнительным катализатором стал общий подъем стоимости энергоносителей на мировом рынке, вызванный напряженной ситуацией на Ближнем Востоке.

