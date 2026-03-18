Мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для туристов на Ураза-байрам
Ограничение действует с 18:00 19 марта до 9:00 20 марта в связи с праздничными мероприятиями
В Казани мечеть «Кул-Шариф» временно закроют для посещения туристами накануне праздника Ураза-байрам. Ограничение действует с 18:00 19 марта до 9:00 20 марта, сообщает комитет по развитию туризма города, сообщает мэрия Казани.
Празднование Ураза-байрама начнется в 6:30 с чтения аятов Корана, продолжится гает-вагазами в 7:00 и праздничным намазом в 7:30.
Также в этот день изменится расписание общественного транспорта. Автобусы №1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91; троллейбусы №1, 2, 12 и трамваи №5, 5а начнут курсировать с 5:00.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».